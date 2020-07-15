ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов против России по поводу сбитого над Донбассом Boeing

Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск Нидерландов к России в связи с крушением «Боинга» на востоке Украины. Об этом говорится на сайте суда.

Нидерланды считают Россию ответственной за гибель почти 300 человек в июле 2014 года. Власти страны пообещали передать ЕСПЧ всю имеющуюся у них информацию о катастрофе и поддержать индивидуальные иски родственников погибших.

Весной в Гааге начался заочный суд над четырьмя обвиняемыми по делу о сбитом над Донбассом борте «Малазийских авиалиний».