Центре «Досье» утверждает, что врио губернатора Хабаровского края будет назначен депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев

Центре «Досье» утверждает, что врио губернатора Хабаровского края будет назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Об этом проекту сообщил источник, близкий к Кремлю. Когда именно это произойдет, он не уточнил. Ранее ЛДПР называла Дегтярева в числе возможных кандидатов на этот пост.

Нынешнего губернатора Сергея Фургала задержали на прошлой неделе по подозрению в организации убийств. В связи с этим в Хабаровске уже пятый дней подряд продолжаются акции в защиту губернатора.

Массовые протесты действительно могут воздействовать на решения власти, сказал в нашем эфире экономист Андрей Мовчан. Он напомнил, что это не первые массовые протесты в регионах, и к определенным результатам такое выражение общественного мнения приводит.