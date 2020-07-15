В Москве начался митинг против поправок к Конституции. Власти акцию не согласовали, но организаторы – компания «Нет» — решила провести ее в формате сбора подписей за обнуление итогов голосования. Как передает с Пушкинской площади корреспондент «Эха», на месте находятся около 300 человек. В пикете никто не стоит, лозунги не выкрикивают. Собравшиеся подписывают иск. Правоохранители в ситуацию никак не вмешиваются.

Аналогичная акция проходит и в Петербурге. Там собралось около 10 человек. Пока полиция не вмешивается.