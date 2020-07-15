СК завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Его обвиняют в растрате 7,5 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, дело направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

