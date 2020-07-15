Центр «Досье»: Врио губернатора Хабаровского края будет назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев

Центр «Досье» со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, утверждает, что врио губернатора Хабаровского края будет назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Когда именно это произойдет, не уточняется. Ранее ЛДПР назвала возможными кандидатами на этот пост, помимо Дегтярева, председателя комитета Госдумы по экономике и предпринимательству Сергея Жигарева и депутата Андрея Андрейченко.

Фургала задержали на прошлой неделе по подозрению в организации убийств. Уже пять дней подряд в Хабаровске продолжаются акции в защиту губернатора.