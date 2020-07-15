В Москве и Санкт-Петербурге сегодня пройдут митинги против поправок к Конституции

Их анонсировали либертарианская партия, организация «Открытая Россия», движение «Весна» и кампания «НЕТ!». Власти акции не согласовали. Между тем, активисты намерены собраться к 19 часам на Пушкинской площади и Невском проспекте. Мероприятия пройдут в формате сбора подписей за непризнание итогов голосования. По словам корреспондента «Эха», сейчас на Пушкинской уже много полиции и журналистов, также собираются участники.