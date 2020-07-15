Один из самых перспективных российских юниоров Матвей Волков сменил спортивное гражданство

Он будет выступать за Белоруссию. Это первый случай в преддверии полного отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики.

Международная Федерация World Athletics в конце июля почти со стопроцентной вероятностью закроет для российских спортсменов последнюю лазейку для участия в международных соревнованиях – допуск в индивидуальном статусе. Российские звезды – Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова — уже рассматривают возможность выступать за другие страны, где никаких ограничений нет.

Первым решение принял Матвей Волков – обладатель юниорского мирового рекорда в прыжках с шестом. 5 метров 50 сантиметров для мальчика, которому не исполнилось 16 – результат, который не был доступен даже сегодняшним лидерам этой дисциплины. Менять гражданство Волков не собирается. Он намерен получить лишь вид на жительство в Белоруссии, что позволит ему выступать за сборную союзного государства. Решение принималось родителями спортсмена, поскольку он несовершеннолетний. Волков сперва начал тренироваться в Белоруссии, но затем получил приглашение выступать за сборную.

Тренер спортсмена сообщил, что вид на жительство будет получен на общих основаниях, а переедет команда Волкова в ближайшее время.