Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ, отменяющий экономические преференции для Гонконга. Документ подписан в связи с решением китайских властей ограничить автономию Гонконга, пояснил Трамп. Китай, в свою очередь, введет санкции против граждан и организаций США из-за указа Трампа.

Указ президента Трампа о санкциях США в отношении Гонконга, а также аналогичные меры со стороны Евросоюза могут лишить территорию статуса мировой финансовой столицы и ускорить изоляцию китайской экономики от доллара, — считают зарубежные наблюдатели.

С принятием Пекином закона о национальной безопасности и ответными мерами Запада на ужесточение политического режима в Гонконге, он стремительно теряет особое положение «резервации капитализма в крупнейшей коммунистической экономике мира», пишет сайт Би-би-си. – Территория становится новым фронтом – на сей раз валютного конфликта между Вашингтоном и Пекином, и нарастающее противостояние грозит Гонконгу превращением в обычный китайский мегаполис. Будучи почти сорок лет привязанным к доллару США, гонконгский доллар, в отличие от юаня, был необычайно привлекательным для иностранных инвестиций. Теперь, похоже, эта эпоха заканчивается. – Советники Трампа рекомендуют ему развязать настоящую валютную войну против Гонконга, ограничив доступ местных банков к долларам. Противники этой идеи, уточняет Би-би-си, тем не менее, опасаются, что эти шаги навредят Гонконгу, США, но не Пекину. Рейтер передает, что Китай сегодня заявил, что примет ответные меры к американским чиновникам и компаниям, причастным к исполнению указа их президента.

Блумберг также обращает внимание на то, что Гонконг собираются покинуть не только западные компании, но и собственно китайские, пришедшие сюда с материка, а вместе с ними – огромное количество высококвалифицированных специалистов. Всему виной то, что Пекин повышает налог на совокупный доход граждан административного района с прежних 15 до 45 процентов.

Агентство Рейтер сообщает, что вслед за США, которые указом Трампа, среди прочего, лишают Гонконг торговых преференций, на принятие Китаем нового закона о национальной безопасности, резко ограничивающего политические свободы гонконгцев, собирается ответить и Евросоюз. Данные меры готовы поддержать большинство стран ЕС, но у них есть и противники – Венгрия и Греция, имеющие тесные торговые связи с Пекином. Германия, которая согласна с тем, что Европа даст скоординированный ответ на действия Китая, тем не менее, призывает соседей по Евросоюзу не прерывать ведущийся с ним диалог.

Пакет ограничительных мер Брюсселя по отношению к Пекину будет представлен в ближайшие дни.