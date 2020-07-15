Госдума приняла поправки, которые позволят перечислить штраф «Норникеля» за экологический ущерб в федеральный бюджет вместо регионального и муниципального. Поправка была внесена правительством.

Во время обсуждения в Госдуме разгорелась дискуссия. В частности, депутат от ЛДПР Сергей Натаров назвал поправки чудовищной несправедливостью.

Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в Норильске почти в 148 миллиардов рублей. Как отмечает РБК, эта сумма превышает среднегодовой доход Норильска в 8 раз.

В «Норникеле» заявили о готовности ликвидировать последствия аварии за свой счет, однако не согласились с размером ущерба и намерены его оспаривать.