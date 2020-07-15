В правительстве считают, что Россия преодолела пик заболеваемости коронавирусом. Однако премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что расслабляться пока рано. По официальным данным, в России за сутки более шести тысяч случаев коронавируса. 156 человек умерли.

Москвичи с завтрашнего дня смогут пройти бесплатный тест на коронавирус, — сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова. Ранее стало известно, что российская вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот в середине августа. Сегодня должны выписать из стационаров первую группу добровольцев, которые проверяли безопасность и переносимость вакцины, — сообщает «Коммерсантъ».