В Турции заявили, что им удалось договориться с Россией о возобновлении авиасообщения

В Москве эту информацию пока не подтвердили.

Ситуация с возобновлением перелётов между странами уже несколько часов остаётся неясной. Сначала в министерстве транспорта Турции сказали агентству «Анадолу», что Россия согласилась на то, чтобы снова разрешить рейсы. В сообщении было сказано, что их смогут начать проводить уже сегодня.

Тем не менее, в российском министерстве транспорта подобных заявлений официально так и не сделали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин и его коллега Реджэп Тайип Эрдоган сегодня обсуждали этот вопрос и дали поручения профильным ведомствам перейти к переговорам.



Посол Турции в Москве Мехмет Самсар тем временем сказал агентству ТАСС, что российские дипломаты уже приняли участие в неком рабочем визите в Анкару и положительно отозвались о принятых там мерах. В любом случае, о каких-либо результатах переговоров в России так и не объявили.



Вчера председатель правительства Михаил Мишустин сказал, что возобновлять авиасообщение необходимо только исходя из эпидемиологической ситуации. Он добавил, что Россия будет строго руководствоваться рекомендациями Роспотребнадзора.

Также в ассоциации туроператоров вчера объявили, что восемь стран будут готовы принять российских туристов уже в ближайшие дни, среди них специалисты назвали и Турцию.

Тем временем агентство «Интерфакс» передаёт, что на фоне этих новостей резко вырос спрос россиян на авиабилеты в Турцию. По данным сервиса «Авиасейлс», сегодня их искали в четыре раза больше пользователей, чем вчера.

Эпидемиологическая ситуация в Турции спокойная, страна готова к приему туристов, — рассказал Эху главный редактор МК в Турции Яшар Ниязбаев. Он подчеркнул, что в Турции тщательно следят за соблюдением мер эпидемиологической безопасности. Большое внимание уделяется дезинфекции и соблюдению социальной дистанции.