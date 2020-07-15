В Хабаровске возобновился митинг в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Как передает с места событий корреспондент «Интерфакса», полицейские не вмешиваются, они раздают защитные маски участникам акции.

Ранее мэр города Серегй Кравчук призвал горожан подумать о своем здоровье, прежде чем идти на несанкционированные мероприятия. Власти утверждают, что в крае растет количество заразившихся коронавирусом.

Сергея Фургала обвиняют в организации покушений и убийств предпринимателей в начале 2000-х годов. Свою вину он не признает. В СИЗО Лефортово Фургала навестили члены Общественной наблюдательной комиссии. Губернатор рассказал, что после задержания на него оказывали давление и требовали уйти в отставку.