ЦИК Белоруссии считает, что несанкционированные массовые акции в стране спланированы штабами Бабарико и Цепкало

Центризбирком Белоруссии считает, что несанкционированные массовые акции в стране спланированы штабами Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, которым было отказано в регистрации кандидатами в президенты. Об этом заявила глава ЦИКа Лидия Ермошина – ее цитирует РИА «Новости».

По данным МВД, на протестных акциях задержаны более 250 человек. Возбуждено уголовное дело.

Валерий Цепкало заявил, что его штаб не организовывал протесты. При этом он прогнозирует, что общественное недовольство будет нарастать.

По словам Цепкало, Лукашенко изолировал всех опасных конкурентов. Политик считает, что Светлану Тихановскую допустили до выборов только потому, что ее муж в тюрьме и президент не боится с ней конкурировать.

Сама Тихановская выступила с обращением к силовикам. Она требует прекратить произвол. По мнению Светланы Тихановской, действия полиции можно расценивать как геноцид белорусского народа.

Светлана Тихановская, в отличие от других кандидатов, не занимается политикой профессионально. Белорусы возлагают на нее большие надежды, — рассказал в эфире «Эха» журналист Франак Вячорка По мнению Вячорки, многие белорусы готовы симпатизировать любому человеку, который сможет консолидировать недовольных Александром Лукашенко.

Лукашенко после президентских выборов придется налаживать отношения с Россией, испорченные предвыборной риторикой, — такое мнение в эфире Эха Москвы высказал главный редактор журнала Россия в глобальной политике Федор Лукьянов.

В свою очередь, в Кремле заявляют, что не собираются вмешиваться в предвыборную ситуацию в Белоруссии. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Президентские выборы в Белоруссии должны состояться 9 августа.