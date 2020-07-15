Госдума во втором чтении приняла законопроект о многодневном голосовании

Поправки позволят проводить выборы в России на протяжении трех дней подряд.

Законопроект о многодневных выборах сегодня был одобрен силами одной лишь «Единой России» — остальные думские фракции поправки поддержать отказались. Как пишет интернет-издание Znak.com, документ был принят с нарушением регламента, на что обращали внимание депутаты ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России». Дело в том, что поправки о многодневном голосовании были внесены к законопроекту, принятому в первом чтении еще в 2012 году. Их одобрил профильный думский комитет, но упоминаний об этом не было, а сам текст поправок был опубликован на сайте нижней палаты только вчера вечером. После их принятия выборы в стране можно будет проводить в течение нескольких дней, но не больше трех. На предстоящее в сентябре голосование изменения не распространяются.

Законопроект выгоден исключительно действующей власти и нарушает права россиян, рассказал «Эху» член Президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин.

Единороссы с такой оценкой не согласны. Инициатива принимается лишь в интересах избирателей, — сказала председатель комитета по регламенту и организации работы Госдумы Ольга Севастьянова.

Между тем, профильный комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект сегодня также и в третьем чтении. Планам единороссов помешали протесты парламентской оппозиции – из-за них рассмотрение поправок перенесли на 21 июля.

По данным издания РБК, инициатива проведения выборов в течение нескольких дней исходила от администрации президента.

После голосования по поправкам к Конституции, глава Центризбиркома Элла Памфилова предложила президенту рассмотреть возможность проведения выборов в течение двух или даже трех дней. Как сказала Памфилова, людям это понравилось.

Многодневное голосование серьезно сократит возможности наблюдения за процессом, — сказал «Эху» сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц. Он добавил, что голоса избирателей будут защищены в меньшей степени, чем при однодневном голосовании. Продленное голосование это бездонный ресурс для фальсификаций, — считает независимый политолог Дмитрий Орешкин. Законопроект о трехдневном голосовании ставит под сомнение всю выборную систему в России, — считает главный редактор Эха Москвы Алексей Венедиктов.

Еще раз напомним, что новый порядок может быть распространен на единый день голосования в 2021 году. Ближайшие выборы в сентябре пройдут как обычно в один день.