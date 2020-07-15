В Хабаровске состоялось очередное шествие в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Оно не было согласовано, но полицейские не вмешивались, а лишь раздавали участникам маски. В завершении митингующие поблагодарили сотрудников правоохранительных органов. Акции в поддержку губернатора Хабаровского края проходят уже пятый день подряд.

Фургала арестовали 9 июля по обвинению в причастности к организации покушений и убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Вину он отрицает.