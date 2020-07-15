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17:36, 15 июля 2020

В Хабаровске состоялось очередное шествие в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала

В Хабаровске состоялось очередное шествие в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Оно не было согласовано, но полицейские не вмешивались, а лишь раздавали участникам маски. В завершении митингующие поблагодарили сотрудников правоохранительных органов. Акции в поддержку губернатора Хабаровского края проходят уже пятый день подряд.
Фургала арестовали 9 июля по обвинению в причастности к организации покушений и убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Вину он отрицает.



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