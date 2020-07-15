ВВП России сократился в апреле-июне на 9,5–10% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Нижнюю точку спада, вызванного ухудшением ситуации из-за пандемии коронавируса, российская экономика прошла в мае. Об этом говорится в новом выпуске макроэкономического бюллетеня Банка России. Отмечается, что в июне ситуация начала улучшаться, однако компенсировать потери предыдущих месяцев не удалось.
2020-07-15T17:33:17+03:00
2020-07-15T17:34:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:33, 15 июля 2020
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