ВВП России сократился в апреле-июне на 9,5–10% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Нижнюю точку спада, вызванного ухудшением ситуации из-за пандемии коронавируса, российская экономика прошла в мае. Об этом говорится в новом выпуске макроэкономического бюллетеня Банка России. Отмечается, что в июне ситуация начала улучшаться, однако компенсировать потери предыдущих месяцев не удалось.