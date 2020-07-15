Журналист Иван Голунов подал иск на пять миллионов рублей к пятерым экс-полицейским, арестованным по его делу. Он требует возмещения морального вреда. Голунов настаивает, что бывшие сотрудники МВД некачественно выполняли свою работу и должны вернуть доход, полученный за время службы в отделе контроля за оборотом наркотиков. По мнению журналиста, полицейские «лишь создавали видимость» борьбы с запрещенными веществами. Полученные деньги Голунов намерен отдать на благотворительность. Иск будут рассматривать в рамках судебного разбирательства по делу в отношении бывших полицейских.