Госдума поддержала трехдневное голосование на выборах разных уровней

Депутаты голосами «Единой России» одобрили соответствующие поправки к избирательному законодательству. На фоне протестов оппозиционных фракций третье чтение перенесли на 21 июля, передает РИА «Новости». Поправки внесли ко второму чтению законопроекта, который еще в 2012 году в Госдуму направил Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента. На предстоящие в этом сентябре выборы поправки не распространяются, уточняет РИА Новости.

