У президента Белоруссии Александра Лукашенко нет никакого имущества

Он не владеет ни недвижимостью, ни какими-либо акциями или долями в компаниях. За год он заработал более 117 тысяч белорусских рублей (примерно 3,5 миллиона российских). Это следует из декларации кандидатов на пост главы государства, опубликованной Центризбиркомом страны. Жена белорусского лидера Галина Лукашенко задекларировала сумму, равную примерно 160 тысяч российских рублей — это пенсия и доходы с акций. Также у нее есть жилой дом площадью 196 квадратных метров в городе Шклов Могилевской области, половина дома в деревне Большой Межник Шкловского района размером 54 квадратных метра и земельный участок почти 15 соток. Также ей принадлежит 56 акций Шкловского маслодельного завода.

Накануне ЦИК обнародовал список зарегистрированных кандидатов на президентские выборы, которые пройдут 9 августа. В регистрации отказано двум оппозиционным кандидатам — экс-главе Парка высоких технологий Валерию Цепкало и бывшему банкиру Виктору Бабарико. После этого в разных городах Белоруссии начались протесты.