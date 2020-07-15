Акции против поправок к Конституции пройдут сегодня в Москве и Петербурге

Мероприятие пройдет в формате сбора подписей, — рассказал «Эху» исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров. «Мы проводим это мероприятие в формате сбора подписей для подачи в Верховный суд, с соблюдением дистанции в 1,5 метра, в масках, на которых будет написано «Нет поправкам!». Если людей будет много, то это будет в форме очереди», — рассказал он.

По словам Пивоварова, цель организаторов акции – доказать, что «россияне выступают против поправок в Конституцию. «Несмотря на то, что поправки приняты уже, количество людей, которые голосовали против, десятки миллионов. Наша цель — доказать, что россияне выступают против обнуления президентских сроков, против того, что Путин будет до 2036 года. И сегодня на этом мероприятии будут собираться подписи под коллективным иском о непризнании голосования и обжалованию результатов. Мы хотим использовать все законные способы, чтобы доказать, что закон принимать нельзя и эти поправки ничего не стоят», — подчеркнул он.

Андрею Пивоварову кажется странным, что власти отказываются согласовывать митинги из-за коронавируса, но при это проводят голосование и парады.