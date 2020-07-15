Россия и Турция договорились о возобновлении авиасообщения. Полеты возобновляются с сегодняшнего дня. Об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на министерство транспорта страны. Ранее авиакомпания «Турецкие авиалинии» открыла продажу билетов на рейсы в российские города с 1 августа. Москва официально возобновление авиаперелетов пока не подтверждала.

Правительство сообщало, что с 15 июля только начнет переговоры об открытии авиасообщения с другими странами. Оно было приостановлено в конце марта из-за коронавируса. В понедельник Кремль сообщил о телефонном разговоре лидеров двух стран, в ходе которого обсуждались «перспективы возобновления туристических обменов по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации».