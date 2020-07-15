Росгвардейцам разрешат не представляться при срочном пресечении правонарушений, а также при преследовании совершивших их лиц. Данная поправка была внесена ко второму чтению законопроекта «О войсках национальной гвардии» и одобрена сегодня Госдумой, сообщает «Интерфакс». Документ также предусматривает, что требование представляться не распространяется на сотрудников спецподразделений ОМОН и СОБР, участвующих в мероприятиях по противодействию терроризму, что объясняется соображениями их личной безопасности.

Законопроект, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться гражданам и предъявлять служебное удостоверение, подготовили члены думского комитета по безопасности и противодействию коррупции.