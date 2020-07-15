Александра Плющева и Татьяну Фельгенгауэр оштрафовали еще на 4 тысячи рублей из-за пикета в поддержку Ильи Азара

Журналистов «Эха Москвы» Александра Плющева и Татьяну Фельгенгауэр оштрафовали еще на 4 тысячи рублей из-за пикета в поддержку коллеги Ильи Азара. Объединенная административно-техническая инспекция признала их виновными по статье о нарушении режима «самоизоляции».

«Сегодня было рассмотрение в административно-технической инспекции. Это специальный орган, который рассматривает ряд административных правонарушений, в том числе нарушение режима самоизоляции или повышенной готовности. Рассматривал один инспектор. Мои аргументы о том, что я не нарушал режим повышенной готовности, поскольку у меня был рабочий пропуск, не были восприняты. Мой пропуск подкололи к делу, постановили, что я виновен, и назначили штраф в 4000 рублей», — рассказал Александр Плющев «Эху». Он напомнил, что был задержан во время одиночного пикета в поддержку муниципального депутата Ильи Азара 28 мая. «Там еще было административное дело о массовых мероприятиях, его рассмотрение уже состоялось – тогда меня оштрафовали на 10 тысяч. С моей коллегой Татьяной Фельгенгауэр абсолютно такая же история», — заключил Плющев.

Журналисты собираются обжаловать штрафы.

Ранее Плющев и Фельгенгауэр были оштрафованы за одиночные пикеты 28 мая на 10 тысяч рублей каждый за участие в несанкционированном мероприятии.