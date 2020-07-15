Мосгорсуд в четверг рассмотрит жалобу Сафронова на арест

Мосгорсуд в четверг, 16 июля, рассмотрит жалобу советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова на арест. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Иван Павлов.

«Завтра Мосгросуд рассмотрит нашу апелляционную жалобу на избрание Сафронову меры пресечения в виде ареста. Мы считаем решение суда первой инстанции необоснованным, незаконным и требуем его отменить», — сказал он.

Сафронов был задержан сотрудниками ФСБ утром 7 июля. ФСБ России возбудила в его отношении уголовное дело по ст. 275 УК РФ – «Государственная измена». Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября, ему грозит до 20 лет колонии.

По версии следствия, в 2012 году Сафронов был завербован чешской спецслужбой (Управление по внешним связям и информации Чехии). Задание, которое заключалось в сборе и передаче информации о военно-техническом сотрудничестве РФ со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке, он выполнил в 2017 году. При этом конечным получателем секретных сведений были США.

Сафронов до мая 2019 года работал в газете «Коммерсант», с июля того же года — в «Ведомостях». 18 мая 2020 года он стал советником главы Роскосмоса.