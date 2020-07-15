Музыкальный сервис Spotify запустят в России с сегодняшнего дня

По мнению многих пользователей, он превосходит конкурентов по некоторым техническим решениям и в целом более дружелюбен к аудитории. Об этом «Эху» рассказал интернет-эксперт Антон Меркуров.

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