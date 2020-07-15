Голикова предложила организовать длительное медицинское наблюдение за пациентами, которые переболели коронавирусом

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила организовать длительное медицинское наблюдение за пациентами, которые перенесли коронавирусную инфекцию. «Мы пока еще не знаем, каковы будут отдаленные последствия у людей, перенесших новую коронавирусную инфекцию, особенно в тяжелой форме. Поэтому считаю необходимым обеспечить длительное диспансерное наблюдение за такими гражданами, установить периодичность и объемы соответствующих медобследований в зависимости от возраста, степени тяжести заболевания и других факторов, обеспечить соответствующую систему реабилитации», — сказала Голикова на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса в среду.

В правительстве утверждают, что летальность от коронавируса в России значительно ниже, чем в других странах, — об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По официальным данным, за сутки в России умерли еще 156 пациентов с COVID-19. С начала пандемии скончались 11 тысяч 770 человек.