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16:04, 15 июля 2020

Министерство финансов обещает не изымать накопления граждан для покрытия дефицита бюджета

В Минфине даже не рассматривают возможность принудительного использования накоплений граждан для финансирования расходов или дефицита бюджета, заверяет замглавы министерства Тимур Максимов. Его слова цитирует агентство ТАСС. Максимов отметил, что эту тему, вероятно, подняли с подачи некоторых комментаторов, когда, цитата, «в российской экономике проявились кризисные явления, которые мы наблюдали в последние месяцы». Замглавы Минфина подчеркнул, что в правительстве не собираются искать нерыночные способы компенсировать дефицит за счет сбережений, а все разговоры об этом можно назвать спекуляцией.

Беспокойство относительно возможного изъятия накоплений на фоне кризиса мог ранее усилить пост в Facebook-аккаунте Центробанка, который там позже назвали «неудачным». В нем рассказывалось о том, как в годы войны Советский Союз «мобилизовал» средства своих граждан. Пользователи отметили, что поняли намек. В ЦБ решили удалить пост, чтобы избежать дальнейших домыслов.

В Центральном банке и Совете Федерации ранее отвергли и предложение по деноминации рубля. Оно также возникло на фоне ухудшения экономической ситуации в стране.



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