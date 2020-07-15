Госдума во втором чтении одобрила поправки о многодневном голосовании

Это касается и референдумов, и выборов в органы власти.

Новые поправки предполагают, что голосование может проходить от одного до трёх дней. Решение о том, сколько именно оно будет длиться будет принимать или Центральный избирком, если речь идёт об общенародных выборах, или региональный, если это касается выборов в органы местного самоуправления. Также в законопроекте сказано, что в случае, когда голосование будет проходить более одного дня, в нём нельзя будет поучаствовать досрочно или по открепительному удостоверению.

Еще поправки разрешают внести изменения в работу избирательных участков. В тексте отмечается, что теперь их можно будет организовывать на придомовых территориях, участках общего пользования и других местах.

Этот законопроект в Госдуму внёс еще Дмитрий Медведев, он сделал это в 2012-м году, когда был президентом. Сегодня парламентская оппозиция выступила против принятия этого текста, но её голосов не хватило. В ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» заявили, что возмущены происходящим, поскольку некоторые поправки к этому закону добавили только вчера поздним вечером.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», если эти правила примут, то они вступят в силу к выборам, которые пройдут в единый день голосования в 2021-ом году.

Третье чтение этого законопроекта состоится 21-го июля.