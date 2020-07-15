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15:33, 15 июля 2020

Минфин обещает, что не будет принудительно изымать накопления россиян для финансирования расходов или дефицита бюджета

Министерство финансов обещает, что не будет принудительно изымать накопления россиян для финансирования расходов или дефицита бюджета. Такая возможность даже не рассматривалась, — заявил замминистра финансов Тимур Максимов. Рассуждения на этот счет он назвал спекуляциями.

В конце июня Банк России опубликовал пост в Фейсбуке, в котором рассказывалось об изъятии доходов у населения во время Великой Отечественной войны. Пост вызвал неоднозначную реакцию – некоторые пользователи написали, что поняли намек. Позже публикацию удалили, а ЦБ извинился, — напоминает «Коммерсантъ».



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