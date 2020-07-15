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15:03, 15 июля 2020

В правительстве считают, что Россия преодолела пик заболеваемости коронавирусом

В правительстве считают, что Россия преодолела пик заболеваемости коронавирусом. Однако премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что расслабляться пока рано.

По официальным данным, в России за сутки более шести тысяч случаев коронавируса. 156 человек умерли.
Москвичи с завтрашнего дня смогут пройти бесплатный тест на коронавирус, — сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.

Ранее стало известно, что российская вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот в середине августа. Сегодня должны выписать из стационаров первую группу добровольцев, которые проверяли безопасность и переносимость вакцины, — сообщает «Коммерсантъ».



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