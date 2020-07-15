В Хабаровске возобновились массовые акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала

Этот протест называют самым продолжительным в истории региона.

«Верните нам Фургала» кричат люди, вышедшие на центральные улицы Хабаровска. Они скандируют «Фургала домой!», «Честный суд в Хабаровске», «Москва, услышь нас», «Фургал, мы с тобой» и «Свободу». Толпа, как и в остальные дни протеста, идет прямо по проезжей части в центре города, сопровождаемая гулом автомобилей и мопедов, поддерживающих демонстрантов. Впереди колонны велосипедисты с флагом Хабаровского края — прямую трансляцию в Twitter ведет Штаб политика Алексея Навального в Хабаровске. Сотни человек, многие с плакатами и футболками с надписью «я/мы Сергей Фургал» двинулись к правительству Хабаровского края, где у входа в здание уже выстроилась цепь из полицейских, как это происходило и на предыдущих акциях. Участники акции благодарят их за то, что они не вмешиваются. Силовикам кричат: «Полиции спасибо!», «Полиция с народом». Правоохранители начали раздавать демонстрантам медицинские маски.

Сергея Фургала, избравшегося от ЛДПР губернатором края в 2018 году, обвиняют в организации покушений и убийств предпринимателей в нулевых. Он вину не признает.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал утверждает, что от него требовали подать в отставку, — рассказала член общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева. Члены ОНК посетили Фургала в СИЗО Лефортово.

Сенатор от Хабаровского края Елена Грешнякова заявила, что с февраля нынешнего года не может получить информацию о состоянии здоровья Николая Мистрюкова, находившегося в СИЗО и давшего показания об участии губернатора региона Сергея Фургала в заказных убийствах.

«Есть данные, что Мистрюков в СИЗО заболел раком и ослеп. Связь с ним на сегодняшний день потеряна», — сказала Грешнякова на заседании Совета Федерации.