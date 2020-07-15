Журналист Голунов подал гражданский иск к полицейским, задержавшим его в прошлом году – адвокат

Журналист издания «Медуза» Иван Голунов подал гражданский иск на пять миллионов рублей к полицейским, задержавшим его в прошлом году. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Сергей Бадамшин.

«Иван обратился в Следственный комитет с гражданским иском к обвиняемым, которые проходят по его делу, к бывшим сотрудникам УВД по Западному административному округу Москвы, с требованием возмещения морального вреда. Этот иск будет рассматриваться вместе с материалами уголовного дела уже в суде первой инстанции», – сказал адвокат.

Как ранее сообщил адвокат С.Бадамшин, если иск удовлетворят, Голунов отдаст деньги на благотворительность.

И.Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков 6 июня 2019 года, 8 июня суд поместил его под домашний арест. А после начавшейся общественной кампании в поддержку его освободили 11 июня. Все обвинения с него были сняты. Пятеро полицейских, принимавших участие в задержании Голунова, а также начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков, были уволены. Позднее по факту задержания журналиста было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.