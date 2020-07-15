Сбербанк и Союзмультфильм создали совместное предприятие

Банк выкупил 80% СП, объем инвестиций превышает один миллиард рублей. В рамках совместного предприятия планируется создавать детскую анимацию, сериалы для дошкольников и школьников, а также фильмы для семейной аудитории.

Председатель правления Союзмультфильма Юлиана Слащева сообщила, что долгосрочная стратегия развития студии предполагает наращивание объема производства анимации до 5 тысяч минут в год.