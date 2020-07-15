Журналист издания Медуза Иван Голунов подал гражданский иск на 5 миллионов рублей к пяти полицейским, за незаконное задержание и некачественную работу. Голунов признан потерпевшим по делу о фальсификации доказательств. Журналист заявил Интерфаксу, что чувствует себя обманутым налогоплательщиком и хочет, чтобы полицейские вернули полученную зарплату за время службы в Наркоконтроле.

Голунов собирается отдать деньги в благотворительный фонд, который занимается проблемами в правоохранительных органах.