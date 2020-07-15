Таганский суд оштрафовал на 200 тысяч рублей муниципального депутата Юлию Галямину за одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара. Штраф назначен по статье о повторном нарушении правил проведения митингов и пикетов. Сама Галямина говорит, что даже не успела встать в пикет.

Решение о штрафе будет обжаловано.