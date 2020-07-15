Таганский суд оштрафовал на 200 тысяч рублей муниципального депутата Юлию Галямину за одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара. Штраф назначен по статье о повторном нарушении правил проведения митингов и пикетов. Сама Галямина говорит, что даже не успела встать в пикет.
Решение о штрафе будет обжаловано.
Таганский суд оштрафовал на 200 тысяч рублей муниципального депутата Юлию Галямину за одиночный пикет
Таганский суд оштрафовал на 200 тысяч рублей муниципального депутата Юлию Галямину за одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара. Штраф назначен по статье о повторном нарушении правил проведения митингов и пикетов. Сама Галямина говорит, что даже не успела встать в пикет.