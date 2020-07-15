Госдума одобрила во втором, основном чтении поправки, позволяющие проводить выборы в течение трех дней и голосовать не только на избирательных участках.

Законопроект принят голосами «Единой России», — отмечает РИА Новости. Справедливая Россия, КПРФ и ЛДПР выступили против поправок. В частности, лидер Справедливой России Сергей Миронов заявил, что в этом случае любые выборы будут проходить со скандалами, а их легитимность всегда подвергаться сомнению.

Третье чтение законопроекта состоится 21 июля. По данным Коммерсанта, новый порядок может быть распространен на единый день голосования в 2021 году. Сентябрьские выборы пройдут как обычно, в один день.