На Аляске статуя основателя и правителя русских поселений в Северной Америке будет убрана с улицы в музей

Такое решение приняло муниципальное собрание города Ситка.

Как говорится в резолюции городского собрания, нахождение памятника российскому промышленнику на одной из главных площадей дезориентирует жителей города и его посетителей, цитата, «преподнося как норму связанные с его личностью расовую сегрегацию, насилие и несправедливость».

Издание Анкоридж Дейли Ньюз указывает на то, что Баранов был первым управляющим российско-американской пушной фактории, который, цитата, «руководил экспансией России на побережье Аляски в конце 18-го — начале 19 века. Лидеры общин местных коренных народов, тлингитов и алеутов, давно призывали убрать статую, считая ее символом расизма и империализма. Несколько раз монумент подвергался осквернению. В 1802 году, пишет газета, Ситка, тогда еще небольшое поселение, было сожжено местными жителями, однако два года Баранову, при помощи войск и артиллерии удалось отвоевать его и поставить во главе российское колониальное правительство, которое просуществовало до 1867 года.

Полтора века назад Аляска, российская территория в Северной Америке, была продана царским правительством Соединенным Штатам.