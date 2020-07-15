Шествие «Бессмертного полка может быть снова отложено из-за коронавируса

Запланированная на 26 июля акция будет перенесена на 2 сентября – пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники в федеральные и региональные источники. Собеседник, близкий к столичной мэрии утверждает, что в Москве подготовка к шествию еще не началась.

При этом на 26 июля также запланированы военно-морские парады. Они должны пройти в назначенное время. Утверждается, что при подготовке к ним соблюдаются все меры предосторожности.

«Бессмертный полк», также, как и парад Победы, не состоялся 9 мая из-за эпидемии.