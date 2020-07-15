Законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за публичные призывы к передаче территорий РФ, внесен в Думу

Законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за публичные призывы к передаче территорий России, внесен в Государственную Думу.

Законопроект – следствие поправок к 67 статье Конституции, которая запрещает отчуждение территории страны. Главы комитетов по законодательству Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас – являются авторами документа, который имеет административную преюдицию. Иными словами уголовная ответственность наступает не сразу. За первый случай предполагается наказывать граждан и организации административно. Физические лицаз аплатят до 60 тысяч рублей, должностные до 100, а организации до 400. В случае появления призывов в СМИ или сети интернет, то штрафы будут еще выше – от 100 до 500 тысяч. Если же нарушителей не остановят и эти меры, то к ним будет применяться новая статья, которую внесут в уголовный кодекс. Она предусматривает реальный срок от 6 до 10 лет заключения.

Согласно новой статье, нарушение территориальной целостности будет приравниваться к экстремистской деятельности.