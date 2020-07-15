Все жители Москвы с завтрашнего дня завтра смогу бесплатно сдать тест на коронавирус. Для этих целей будут открыты точки в двух сотнях городских поликлиник, — этом сказала вице-мэр Анастасия Ракова. По ее данным, ежедневно можно будет проводить до 50 тысяч исследований.



В Москве с конца мая все желающие могут сдать тест на наличие антител к новой инфекции. Последние данные показали, что они есть у каждого пятого жителя столицы.