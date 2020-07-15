Москва и Анкара, по данным турецкой прессы, договорились возобновить авиасообщение между странами

В Министерстве транспорта пока это не комментируют.

Перелёты между Россией и Турцией могут возобновиться уже сегодня. Об этом в турецком министерстве транспорта сказали государственному агентству «Анадолу» и газете Haberturk. Там отметили, что все необходимые соглашения с Москвой уже достигнуты.



От российской стороны официального подтверждения этой информации еще не поступало. ТАСС пишет, что авиакомпании также никаких оповещений от властей не получали. Тем не менее, источники агентства РИА «Новости» в Министерстве транспорта отметили, что страны действительно договорились об отмене запретов на перелёты, при этом точной даты возобновления авиасообщения пока нет.

О предложении снова разрешить рейсы в Турцию 15-ого июля еще в конце прошлого месяца рассказывал министр транспорта России Евгений Дитрих. Тогда он говорил, что в любом случае решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Россия остановила авиасообщение с другими странами 27-ого марта.

Ранее компания Текиш Эйрлайнз сообщала, что конкретных планов по возобновлению рейсов у нее нет, перевозчик открыл продажу билетов в российские города с 1-го августа.