Массовыми задержаниями закончились накануне протестные акции в Белоруссии

После митинга в Минске в поддержку кандидатов, не допущенных на выборы президента, заведено уголовное дело.

Следственный комитет Белоруссии завел уголовное дело по статье об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. В ведомстве подчеркивают, что протесты в Минске сопровождались «явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел».

Наибольший размах акции протеста минувшим вечером и ночью приняли именно в белорусской столице. Количество их участников определить невозможно, поскольку они проходили одновременно в разных районах города, но речь идет как минимум о сотнях людей. Почти сразу после начала акций начались жесткие задержания и столкновения с милицией. Известно как минимум о 239 задержанных в Минске, список их имен приводит правозащитный центр «Весна». Некоторые из них получили травмы при задержании – сотрудники милиции и ОМОНа били участников акций протеста в лицо и заламывали им руки. Также в автозаках оказались и журналисты нескольких изданий – Белсат, Tut.by, BBC, Радио Свобода и ряда других.

Протесты начались после того, как накануне ЦИК отказался зарегистрировать кандидатами в президенты Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Последнего называли основным противником Александра Лукашенко на предстоящих выборах в августе. Сейчас Бабарико находится под арестом по обвинению в финансовых нарушениях.

Акции протеста с задержаниями также прошли в других городах Белоруссии, включая Брест, Гомель и Пружаны.

Одной из пяти кандидатов, которые прошли регистрацию, стала жена арестованного оппозиционера Сергея Тихановского – Светлана. Она обратилась к силовикам с призывом прекратить произвол.

Другой кандидат, Валерий Цепкало, которому в регистрации отказали, намерен обжаловать решение избиркома. Он считает, что в ближайшее время общественное недовольство может принять еще больший масштаб, так как власти, по мнению Цепкало, нарушили законодательство. Об этом он сказал в эфире «Эха».

Цепкало добавил, что всех опасных для себя кандидатов действующий президент Александр Лукашенко изолировал.