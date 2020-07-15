Министерство транспорта Турции объявило о возобновлении авиационного сообщения с Россией

Ведомство ссылается на договоренности с российскими властями. По его данным, полеты должны возобновиться с сегодняшнего дня, — сообщают турецкие СМИ.

Представитель российского Минтранса отказался комментировать эти заявления. В правительстве подчеркивают, что открытие международного сообщения будет зависеть от эпидемиологической ситуации.