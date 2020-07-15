New York Times решила перевести своих сотрудников из Гонконга в Сеул из-за китайского закона о нацбезопасности

Американская газета The New York Times решила перевести своих сотрудников из Гонконга в Сеул из-за китайского закона о национальной безопасности. Этот закон наделяет власти широкими полномочиями для борьбы с оппозицией.



Принятие закона привело к новым волнениям в Гонконге. Кроме того, ведущие американские технологические компании приостановили сотрудничество с гонконгскими властями, а президент США подписал указ, отменяющий экономические преференции для Гонконга.