Российский легкоатлет Матвей Волков будет выступать за сборную Белоруссии

Речь о смене гражданства не идет, вид на жительство даст возможность выступать на международных соревнованиях, — рассказал ТАСС отец и тренер 16-летнего спортсмена Константин Волков.



Матвей Волков – рекордсмен в прыжках с шестом в своей возрастной категории.

Всероссийская федерация легкой атлетики не смогла выплатить штраф Всемирной легкоатлетической ассоциации за вмешательство в расследование допингового скандала. После этого российским легкоатлетам запретили выступать даже под нейтральным флагом.