Следственный комитета Белоруссии возбудил уголовное дело после протестов в Минске

Вчера в столице Белоруссии и других городах прошли акции в поддержку кандидатов, которых не зарегистрировали для участия в президентских выборах. В частности, Центризбирком отказал в регистрации Виктору Бабарико, которого считали главным конкурентом Александра Лукашенко.

По данным МВД Белоруссии, на протестных акциях задержаны более 250 человек. Власти обвиняют задержанных в неповиновении сотрудникам милиции.