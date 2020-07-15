Как заявил Песков, Россия не будет вмешиваться в ситуацию с выборами в Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет вмешиваться в ситуацию с выборами в Белоруссии.

Отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы», как в Кремле относятся к «серьезной ситуации, сложившейся с выборами в Белоруссии», пресс-секретарь отметил, что в Кремле считают, что этот вопрос является внутренним делом этой страны. «В нашем подходе ничего не поменялось», — сказал он.

Эти выборы не связаны с союзным государством. Мы действительно ближе друг к другу, чем другие страны, в силу характера нашего союзного государства. Но эти выборы относятся к сфере суверенитета Белоруссии. И мы не будем туда вмешиваться", — подчеркнул Д.Песков.