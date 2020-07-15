Песков переадресовал вопрос по поводу законопроектов о строительстве на природоохранных территориях и добычи ресурсов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Госдуму вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы», связанный с рассматриваемыми законопроектами о строительстве на природоохранных территориях и добычи природных ресурсов.

На вопрос журналиста «Эха Москвы», обращают ли в Кремле на ряд рассматриваемых Госдумой законопроектов, касающихся природных зон, которые устанавливают более благоприятный режим для тех, кто планирует добывать ресурсы в природоохранных зонах, либо заниматься строительством, пресс-секретарь Д.Песков ответил: «Это я хочу переадресовать, это тема скорее парламента».