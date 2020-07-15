Все москвичи с четверга смогут сдать бесплатные тесты на коронавирус

Анализы можно будет принести в 200 поликлиник по всей столице.

Количество заболевших коронавирусом в Москве продолжает снижаться, и лабораторные мощности освободились для того, чтобы делать тесты на COVID-19 всем желающим. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, бесплатно сдать анализы смогут те, кто имеет зарегистрированный в Москве полис медицинского страхования. Тесты будут проводить не только взрослым, но и детям, передает агентство «Интерфакс». Записаться на анализ можно будет только в электронном виде. Ракова также добавила, что сейчас в столице можно проводить до 50 тысяч тестов в сутки, и высказала уверенность в том, что сервис будет востребован горожанами. В некоторых случаях получение результатов исследования станет обязательным – например, согласно предписаниям Роспотребнадзора, прибывающим в Россию необходимо сдать тест на коронавирус в течение трех дней после приезда.

По словам Раковой, на сегодняшний день в Москве провели уже больше 4 миллионов тестов на коронавирус.