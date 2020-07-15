В Белоруссии завели уголовное дело после протестной акции в Минске

Она началась после отказа в регистрации на выборах президента оппозиционным кандидатам и быстро переросла в столкновения с силовиками, задержали несколько сотен человек.

Уголовное дело возбудили по статье об организации либо активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Уточняется, что участники акции в Минске не повиновались законным требованиям представителей власти. В Следственном комитете Белоруссии также сообщили, что лица, причастные к противоправной деятельности, задержаны. Но кто именно будет привлечен к ответственности, не поясняется. Всего на вчерашней стихийной акции в белорусской столице было задержано более 250 человек, подтвердили в МВД. Среди них оказалось более 10 журналистов. Протесты в столице и других городах начались из-за отказа в регистрации оппозиционным кандидатам на пост президента Виктору Бабарико и Валерию Цепкало, которых считают сильными конкурентами Александра Лукашенко. Силовики действовали жестко – избивали людей дубинками, заламывали руки, били в лицо. В МВД же заявили, что милиция работала слаженно и четко, проявив выдержку и профессионализм.

Выборы президента Белоруссии должны состояться 9 августа. Ранее был арестован еще один возможный соперник Лукашенко – блогер Сергей Тихановский. В итоге в качестве кандидата зарегистрировали его супругу.